ФК "Урал" начал переговоры с Романом Широковым

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" готов пригласить бывшего капитана сборной России Романа Широкова, сообщил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

"Что касается темы с Романом Широковым, то здесь всё зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Всё-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его ещё где-то хотят видеть? В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в "Урал", - цитирует портал "Чемпионат" Иванова.

Недавно агент Романа Широкова Арсен Минасов заявил о готовности футболиста возобновить карьеру.

Широков объявил о завершении карьеры летом нынешнего года.

Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в составе которого он провел половину прошлого сезона. До этого он защищал цвета московского "Спартака", ФК "Краснодар".

Наибольших успехов добился в петербургском "Зените" - с 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

До перехода в "Зенит" играл в составе ряда подмосковных команд, а также казанского "Рубина".

В составе сборной России он выиграл "бронзу"-2008.

В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.