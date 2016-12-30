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Спорт

Четверо скелетонистов из РФ отстранены в связи с антидопинговым расследованием

Фамилии спортсменов не называются до окончания расследования

Четверо скелетонистов из РФ отстранены в связи с антидопинговым расследованием
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов в связи с расследованием предполагаемых нарушений антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи, говорится в заявлении организации.

"IBSF была уведомлена Международным Олимпийским комитетом о начале расследования возможных нарушений антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. IBSF 30 декабря временно приостановила участие в соревнованиях четырех российских спортсменов-скелетонистов", - говорится в заявлении.

Фамилии спортсменов не называются до окончания расследования, они и Российская федерация бобслея уже уведомлены о временной дисквалификации.

Расследованием будет заниматься дисциплинарная комиссия МОК.

"После публикации второй части доклада Макларена для нас наступили тяжелые времена. IBSF настроена принять все меры для восстановления целостности спорта, что потребует совместных усилий всех заинтересованных сторон. Федерация бобслея России подтвердила свою готовность к полному сотрудничеству", - приводятся в заявлении слова президента IBSF Иво Ферриани.

Теги: скелетон, допинг
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