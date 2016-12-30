Футболист "Краснодара" Ахмедов стал одноклубником Халка в Китае

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Одил Ахмедов перешел из "Краснодара" в китайский "Шанхай СИПГ", сообщает пресс-служба российского ФК.

"Коллектив ФК "Краснодар" благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае", - говорится в сообщении. Подробности сделки не указываются.

29-летний футболист выступал за "Краснодар" с июня 2014 года, когда перешел из махачкалинского "Анжи". С тех пор он провел за "Краснодар" 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.

Ранее в "Шанхай СИПГ" перешел нападающий петербургского «Зенита» бразилец Халк. Сумма этого трансфера составила 56 млн евро.