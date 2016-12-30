Отстраненная за мельдоний мотогонщица Нифонтова вошла в список участников "Дакара"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Имя российской мотогонщицы Анастасии Нифонтовой, лицензия которой приостановлена Международная федерация мотоциклетного спорта (FIM), значится среди участников ралли-рейда "Дакар"-2017.

Ранее спортсменка заявляла, что у нее остаются еще шансы выступить на "Дакаре". В ночь с четверга на пятницу по московскому времени Нифонтова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию с подписью "Анастасия уже в Парагвае".

23 октябре сообщалось, что Международная федерация мотоциклетного спорта (FIM) отстранила Нифонтову после обнаружения в ее анализах запрещенного препарата мельдоний.

Анализы были взяты 3 октября в ходе марокканского этапа Кубка мира по ралли-рейдам - Rallye OiLibya du Maroc 2016, завершившей сезон, по итогам которого россиянка стала серебряным призёром чемпионата мира FIM по кросс-кантри ралли в женском зачёте.

Нифонтова, планировавшая выступить на ралли-рейде "Дакар-2017", уведомлена о произошедшем, она имеет право на апелляцию по решению об отстранении и на вскрытие пробы "В".

Старт 39-го ралли-рейда "Дакар" состоится в столице Парагвая Асунсьоне в понедельник, 2 января.

Соревнование в девятый раз в своей истории пройдет по территории Южной Америки. Участники гонки преодолеют 8800 километров, из которых на скоростные спецучастки придется 3900 километров, по территории трех стран: Парагвая, Боливии и Аргентины.

После старта в Асунсьоне участники гонки ненадолго въедут на территорию Аргентины, откуда они направятся в Боливию, где пройдёт пять этапов марафона. Участники проедут по берегу озера Титикака и проведут день отдыха (8 января) в столице страны Ла-Пасе, на высоте 4000 метров над уровнем моря. Вторая неделя ралли-марафона будет проходить в Аргентине с финишем гонки в Буэнос Айресе. Столица Аргентины уже в пятый раз будет принимать финиш ралли-марафона.

Всего на старт "Дакара" выйдет 316 транспортных средств из 59 стран мира, в том числе 50 спортивных грузовиков.