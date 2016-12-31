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Четырнадцать россиян выступят на стартующем в субботу Tour de ski

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Многодневная лыжная гонка Tour de ski начинается в субботу, в ней выступят 14 россиян, сообщает пресс-служба министерства спорта.

"С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдёт многодневная лыжная гонка Tour de ski, проводимая под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Эти состязания включают масс-старты, гонки преследования и индивидуальные гонки. Всего будет разыграно 14 комплектов наград", - говорится в сообщении.

Россию представят семь лыжников и семь лыжниц, в числе которых бронзовый призёр чемпионата мира и бронзовый призёр Tour de ski Сергей Устюгов, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Юлия Чекалёва и бронзовый призёр ЧМ Мария Гущина.

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