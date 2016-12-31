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Луганская "Заря" согласилась отпустить принадлежащего "Шахтеру" Караваева в "Фенербахче"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Луганская "Заря" согласилась на досрочное расторжение контракта об аренде принадлежащего донецкому "Шахтеру" полузащитника Александра Караваева, чтобы этот футболист мог перейти в турецкий "Фенербахче".

Как сообщается на сайте клуба, главному тренеру стамбульской команды Дику Адвокаату понравилась игра Караваева в матчах против "Зари" в Лиге Европы, и он предложил ему перейти в турецкий клуб.

Аренда Караваева "Зарей" была рассчитана до конца этого сезона. Расторгнуть соглашение можно было только в трехстороннем порядке, так как у "Шахтера" не было единоличных прав вернуть игрока досрочно.

"После долгих переговоров между "Шахтером", которому принадлежат права на футболиста, и "Зарей" в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договоренность о переходе", - сообщает в субботу пресс-служба луганского клуба.

24-летний Караваев выступал за "Зарю" с 2014 года. В составе клуба провел 56 матчей, забил 16 голов. В октябре 2015 года дебютировал за национальную сборную Украины, за которую уже сыграл пять матчей.

Теги: футбол, ФК Заря, ФК Шахтер, Александр Караваев, ФК Фенербахче
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