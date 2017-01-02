РФС выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Царева

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего защитника московского "Динамо" и сборной СССР Виктора Царева.

"Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в тексте, опубликованном на сайте РФС.

В обращении РФС отмечается, что В.Царев "отличался надежностью, трудолюбием, бойцовскими качествами - ему поручалась опека наиболее опасных форвардов в составе соперника".

Как сообщалось, В.Царев скончался в понедельник на 86-м году жизни.

В.Царев - чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион СССР в составе "Динамо", в качестве капитана "бело-голубых" провёл 189 матчей, являясь лидером по этому показателю. Заслуженный тренер РСФСР, кавалер ордена Дружбы.