Назван состав сборной России на этап КМ по биатлону в Оберхофе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал составы мужской и женской сборных страны на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе.

Как сообщается на сайте СБР, в состав мужской команды вошли Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко. Состав женской команды выглядит следующим образом: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Этап пройдет с 5 по 8 января.