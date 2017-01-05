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Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем третьего этапа ралли-рейда "Дакар" в классе грузовиков.

Вторым стал чех Мартин Коломи (Tatra), третьим - голландец Тон ван Генугтен (Iveco).

Остальные экипажи "КАМАЗ-Мастер" разместились в итоговом протоколе этапа на следующих позициях: 8. Дмитрий Сотников, 13. Антон Шибалов, 15. Айрат Мардеев.

Возглавляет общий зачет в классе грузовиков М.Коломи. На втором месте идет экипаж Николаева. Кроме того, Сотников занимает шестое место, Шибалов - 12-е, Мардеев - 15-е.

Третий этап "Дакара" прошел по аргентинскому маршруту Сан-Мигель-де-Тукуман - Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Общая длина этапа составила 780 км, из них скоростной спецучасткок - 199 км.

Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые в истории.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 км приходится на скоростные спецучастки.

Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира.

Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер
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