Российский экипаж стал вторым на четвертом этапе ралли-рейда Africa Eco Race

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российский экипаж команды G-Energy Team в составе Владимир Васильева и Константина Жильцова показал второй результат по итогам четвертого этапа ралли-рейда Africa Eco Race в зачете внедорожников и грузовиков.

Первое место заняли французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто, а третье - представители Казахстана Андрей Чередников и Дмитрий Цыро.

Грузовик команды "КАМАЗ-Мастер" Сергея Каргинова (Александр Куприянов, Анатолий Танин) пришел к финишу 11-м.

Россияне сохраняют лидерство в генеральной классификации, выиграв предыдущие три этапа гонки. На второй позиции, отставанием в 27 минут 25 секунд, располагаются Т.Магнальди и Ф.Борсотто. Экипаж С.Каргинова опустился на четвертое место.