Карякин возглавил общий зачет "Дакара" в классе квадроциклов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Сергей Карякин вышел на первое место в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар-2017" в классе квадроциклов по итогам четвертого этапа.

В четверг россиянин стал вторым на четвертом этапе. Время россиянина, выступающего на Yamaha, - 6 часов 17 минут 50 секунд. Он уступил 11 минут 28 секунд боливийцу Вальтеру Носилье (Honda).

Но этот результат, с учетом времени других участников гонки, позволил россиянину возглавить общий зачет. Теперь он на 28 секунд опережает идущего вторым чилийца Игнасио Касале (Yamaha).

Протяженность четвертого этапа составила 521 км между аргентинскими городами Сан-Сальвадор де Жужуй и Туписа.

Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые в истории.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 км приходится на скоростные спецучастки.

Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.