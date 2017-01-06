Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" возглавил общий зачет "Дакара"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-Мастер" вышел на первое место в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков. Он на 4 минуты 40 секунд опережает партнера по команде предыдущего лидера гонки Эдуарда Николаева, который при этом опустился на третье место.

На втором месте располагается аргентинец Федерико Вильягра (Iveco) с отставанием от лидера в 1 минуту 55 секунд. Такая рокировка произошла по итогам четвертого этапа, в котором победителем стал голландец Жерар де Рой на (Iveco). Вслед за ним расположились камазовцы Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников. Вильягра стел пятым, а Николаев - восьмым.

Протяженность четвертого этапа составила 521 км между аргентинскими городами Сан-Сальвадор де Жужуй и Туписа.

Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые в истории.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 км приходится на скоростные спецучастки.

Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.