Главные новости
В миреРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФВ миреПосле передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узниковСпортСборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Спорт

Утвержден талисман V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Олимпийский Совет Азии на своем заседании утвердил символику предстоящих V Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в 2017 году с 15 по 24 сентября.

По информации сайта Gundogar news, талисманом Игр станут собаки породы алабай, одетые в стилизованный национальный костюм. Как сообщается, талисманы собаки-алабаи обладают "веселым и дружелюбным нравом, помогут сделать игры общеизвестными и приветствуют гостей всех возрастов в Туркменистане".

Отмечается, что Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам станут спортивным событием самого высокого уровня, которое когда-либо проводилось в Туркменистане. На них будут соревноваться спортсмены двух континентов - 45-ти стран Азии и 17-ти стран Океании.

Кроме того, до начала или во время этих соревнований в Ашхабаде будет проведена Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии, сообщил президент совета шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах.

Теги: спорт, Туркменистан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккеюСборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Хоккеисты молодежной команды обыграли сборную ШвецииПодробнее
Россия - Швеция. ОнлайнРоссия - Швеция. Онлайн
Хоккеисты сборных России и Швеции ведут борьбу за бронзу молодежного чемпионата мираПодробнее
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"
Вторым стал чех Мартин Коломи, третьим - голландец Тон ван ГенугтенПодробнее
Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккеюРоссия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Победитель определился в серии буллитовПодробнее
Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против сверстников из команды СШАПодробнее
Лыжник Устюгов выиграл четвертую подряд гонку на "Тур де Ски"Лыжник Устюгов выиграл четвертую подряд гонку на "Тур де Ски"
Россиянин стал первым в Германии в гонке преследования на 15 км классическим стилемПодробнее
Молодежная сборная России по хоккею победила ДаниюМолодежная сборная России по хоккею победила Данию
Россияне вышли в полуфинал чемпионата мираПодробнее
Умер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор ЦаревУмер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор Царев
Он - чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССРПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФВ миреПосле передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узниковСпортСборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккеюКультура"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино
Минобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в Сирии
Токио отозвал посла в Сеуле из-за памятника "женщинам для утешения"
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы
Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%
Полиция занялась проверкой информации о стрельбе из автомата в центре Москвы
Нефть слабо подешевела после скачка накануне
СМИ узнали о сокращении добычи нефти Саудовской Аравией в рамках договора ОПЕК
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи