Утвержден талисман V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Олимпийский Совет Азии на своем заседании утвердил символику предстоящих V Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в 2017 году с 15 по 24 сентября.

По информации сайта Gundogar news, талисманом Игр станут собаки породы алабай, одетые в стилизованный национальный костюм. Как сообщается, талисманы собаки-алабаи обладают "веселым и дружелюбным нравом, помогут сделать игры общеизвестными и приветствуют гостей всех возрастов в Туркменистане".

Отмечается, что Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам станут спортивным событием самого высокого уровня, которое когда-либо проводилось в Туркменистане. На них будут соревноваться спортсмены двух континентов - 45-ти стран Азии и 17-ти стран Океании.

Кроме того, до начала или во время этих соревнований в Ашхабаде будет проведена Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии, сообщил президент совета шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах.