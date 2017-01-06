Российский саночник Павличенко стал двукратным чемпионом Европы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Россиянин Семён Павличенко показал лучший результат на пятом этапе Кубка мира и чемпионате Европы по санному спорту в немецком Кёнигзее. Его результат - 1 минута 38,363 секунд.

Россиянин стал двукратным чемпионом Европы, первый титул он завоевал в 2015 году в Сочи.

Второй результат в Германии показал немец Ральф Палик, а третье - австриец Вольфганг Киндль.

Первенство Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в нем также принимают участие спортсмены из Америки и Азии.

В 2015 году Павличенко стал первым в истории России чемпионом мира по санному спорту: на соревнованиях в латвийской Сигулде, проходивших 14-15 февраля, он завоевал золотую медаль в одиночном заезде. А 1 марта 2015 года Павличенко одержал победу на чемпионате Европы, проходившем в рамках этапа Кубка мира на олимпийской трассе в Сочи.