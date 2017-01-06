Экипаж россиянина Васильева стал вторым на очередном этапе ралли Africa Eco Race

Тем не менее он сохранил лидерство в общем зачете

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский экипаж G-Energy Team в составе Владимира Васильева и штурмана Константина Жильцова на MINI стал вторым по итогам пятого этапа ралли-рейда Africa Eco Race в смешанном зачете грузовиков и внедорожников. Французский экипаж в составе Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на Ford показал лучший результат.

Грузовик россиян "КАМАЗ-Мастер" с пилотом Андреем Каргиновым пришел к финишу третьим.

В генеральной классификации Васильев и Жильцов сохраняют лидерство. На второй позиции располагаются Магнальди и Борсотто. Экипаж Каргинова поднялся с четвертого на третье место.

В зачете мотоциклов первенствовал россиянин Дмитрий Агошков (KTM). В генеральной классификации первое место принадлежит Геву Селла из ЮАР. Агошков - пятый.

Ралли-марафон "Africa Eco Race 2017" - трансконтинентальный марафон из Европы в Африку, маршрут которого включает более 6000 км общей дистанции и 3800 км спецучастков, 12 этапов и 1 день отдыха. Девятое издание гонки стартовало 30 декабря 2016 года и завершится 14 января 2017 года. Маршрут проходит по территориям Марокко, Мавритании и Сенегала с финишем на легендарном Розовом озере в Дакаре.