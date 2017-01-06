Главные новости
Экономика"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежьеВ России"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%СпортРоссийский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Спорт

Экипаж россиянина Васильева стал вторым на очередном этапе ралли Africa Eco Race

Тем не менее он сохранил лидерство в общем зачете

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский экипаж G-Energy Team в составе Владимира Васильева и штурмана Константина Жильцова на MINI стал вторым по итогам пятого этапа ралли-рейда Africa Eco Race в смешанном зачете грузовиков и внедорожников. Французский экипаж в составе Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на Ford показал лучший результат.

Грузовик россиян "КАМАЗ-Мастер" с пилотом Андреем Каргиновым пришел к финишу третьим.

В генеральной классификации Васильев и Жильцов сохраняют лидерство. На второй позиции располагаются Магнальди и Борсотто. Экипаж Каргинова поднялся с четвертого на третье место.

В зачете мотоциклов первенствовал россиянин Дмитрий Агошков (KTM). В генеральной классификации первое место принадлежит Геву Селла из ЮАР. Агошков - пятый.

Ралли-марафон "Africa Eco Race 2017" - трансконтинентальный марафон из Европы в Африку, маршрут которого включает более 6000 км общей дистанции и 3800 км спецучастков, 12 этапов и 1 день отдыха. Девятое издание гонки стартовало 30 декабря 2016 года и завершится 14 января 2017 года. Маршрут проходит по территориям Марокко, Мавритании и Сенегала с финишем на легендарном Розовом озере в Дакаре.

Теги: Africa Eco Race, Владимир Васильев, Константин Жильцов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Ранее он стал первым в гонке преследования на 15 км классическим стилемПодробнее
Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккеюСборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Хоккеисты молодежной команды обыграли сборную ШвецииПодробнее
Россия - Швеция. ОнлайнРоссия - Швеция. Онлайн
Хоккеисты сборных России и Швеции ведут борьбу за бронзу молодежного чемпионата мираПодробнее
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"
Вторым стал чех Мартин Коломи, третьим - голландец Тон ван ГенугтенПодробнее
Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккеюРоссия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Победитель определился в серии буллитовПодробнее
Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против сверстников из команды СШАПодробнее
Лыжник Устюгов выиграл четвертую подряд гонку на "Тур де Ски"Лыжник Устюгов выиграл четвертую подряд гонку на "Тур де Ски"
Россиянин стал первым в Германии в гонке преследования на 15 км классическим стилемПодробнее
Молодежная сборная России по хоккею победила ДаниюМолодежная сборная России по хоккею победила Данию
Россияне вышли в полуфинал чемпионата мираПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежьеВ России"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%СпортРоссийский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"В миреМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в Сирии
Рынок акций завершил первую неделю года на минорной ноте
Экипаж россиянина Васильева стал вторым на очередном этапе ралли Africa Eco Race
Пентагон объявил об уничтожении в Сирии главного пропагандиста ИГ
Уходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с Россией
Полиция квалифицировала стрельбу из автомата в Москве как хулиганство
Свыше ста вооруженных формирований в Сирии присоединились к перемирию
Водоснабжение в Туле восстановлено спустя сутки после аварии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи