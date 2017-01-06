Голландец Де Рой возглавил общий зачет "Дакара" в классе грузовиков

Вслед за ним - три экипажа "КАМАЗ-Мастер"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Голландец Жерар де Рой возглавил генеральную классификацию ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков после пятого этапа соревнования.

Прошедший в пятницу этап стал победным для экипажа Ж.де Роя (Iveco), время которого составило 2 часа 39 минут 12 секунд. На 11 минут 58 секунд от него отстал экипаж Эдуарда Николаева, на 4 минуты 4 секунды - экипаж Айрата Мардеева. Оба преследователя защищают цвета российской команды "КАМАЗ-Мастер".

Результаты этапа отразились на показателях общего зачета в классе грузовиков. На первое место вышел Ж.де Рой с общим временем 14 часов 6 минут 7 секунд. Второе место занимает Э.Николаев, уступающий голландцу 2 минуты 23 секунды. Третье место занимает предыдущий лидер ралли-рейда Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-Мастер"), чье отставание от голландского составляет 6 минут 36 секунд.

Четвертое место в общем зачете класса грузовиков занимает еще один представитель команды "КАМАЗ-Мастер", Айрат Мардеев. Его отставание от первого места - 16 минут 32 секунды. Экипаж Антона Шибалова - на седьмой строчке (42 минуты 39 секунд отставания).

В классе UTV (утилитарных квадроциклов) на пятом этапе "Дакара" не было равных россиянам Равилю Маганову и Кириллу Шубину (Polaris). Бразильцы Леонард Торрес и Луревал Ролдану (Polaris) стали вторыми, а китайцы Ванг Фуджиянг и Ли Вей (Polaris) - третьи.

В общем зачете лидируют бразильцы, россияне - вторые, а китайские гонщики - третьи.

Ранее сообщалось, что пятый этап "Дакара" был сокращён из-за плохих погодных условий. Общая длина этапа, который прошел Тупиза - Оруро (Боливия) составляла 692 км.

Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые в истории.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 км приходится на скоростные спецучастки.

Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.