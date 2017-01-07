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Устюгов стал вторым в мужском масс-старте на "Тур де Ски" в Италии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Победителем мужского масс-старта многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе стал норвежец Мартин Сундбю.

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Второй результат показал россиянин Сергей Устюгов, а третий - финн Матти Хейккинен.

Ранее россиянин праздновал победу в пяти гонках подряд.

Многодневная лыжная гонка "Тур де Ски" проходит с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Швейцарии, Германии и Италии. Она проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Эти состязания включают масс-старты, гонки преследования и индивидуальные гонки. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

В "Тур де Ски" участвуют 14 россиян - семь лыжников и семь лыжниц, в числе которых, как раз, бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер "Тур де Ски" Сергей Устюгов, а также двукратный бронзовый призер чемпионата мира Юлия Чекалёва и бронзовый призер ЧМ Мария Гущина.

Теги: лыжи, Тур де Ски, Сергей Устюгов
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