ЦСКА на выезде победил минское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" потерпело домашнее поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). У хозяев единственную шайбу забросил Александр Павлович. В составе гостей отличились Кирилл Петров, Иван Телегин и Максим Мамин.

ЦСКА вместо со СКА лидируют в Западной конференции, однако, петербургский клуб еще е завершил свой матч с рижским "Динамо". Минчане располагаются на десятом месте в этой же конференции.