СКА разгромил рижское "Динамо " в матче КХЛ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Рижское "Динамо" потерпело домашнее поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 1:6 (0:0,0:4,1:2). В составе гостей отличились Евгений Кетов, оформивший дубль, а также Вячеслав Войнов, Максим Чудинов, Вадим Шипачёв и Виктор Тихонов. Единственный гол хозяев на счету Николая Елисеева.

СКА и ЦСКА имеют равное количество очков и лидируют в турнирной таблице Западной конференции. Рижане располагаются на последнем месте этой же конференции.