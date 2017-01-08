Спорт

Международная федерация бобслея снимет временную дисквалификацию с четырех россиян

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Комиссия Международной федерации бобслея скелетона (IBSF) приняла решение снять временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, сообщает пресс-служба организации в воскресенье.

"В данный момент пока нет достаточных доказательств в отношении этих спортсменов, оправдывавших временное отстранение", - говорится в заявлении.

Сообщается, что спортсмены и Федерация бобслея России ознакомлены с решением. Спортсмены могут готовиться к выступлению на международных соревнованиях.

В заявлении говорится, что расследование фактов, изложенных во второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, продолжится при участии Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства.

Ранее сообщалось о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена. Позднее стало известно, что этими спортсменами были А.Третьяков, Е.Никитина, О.Потылицына и Орлова, они были отстранены от международных выступлений до 19 января 2019 года. Федерация бобслея России заявила о несогласии с этим решением.

Теги: скелетон, бобслей, IBSF
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