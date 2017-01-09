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Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге WTA

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россиянка Светлана Кузнецова занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована в понедельник.

Таким образом, ее позиции в рейтинге не изменились.

Продолжает возглавлять рейтинг Ангелик Кербер. Второе место сохраняет за собой американка Серена Уильямс, а третье - представительница Польши Агнешка Радванска.

Единственным изменением в лидирующей десятке является падение на одну позицию, с пятой на шестую, чешки Каролины Плишковой. Соответственно, в обратном направлении продвинулась словачка Доминика Цибулкова.

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) продолжает возглавлять британец Энди Маррей. Серб Новак Джокович и канадец Милош Раонич сохранили за собой вторую и третью строчку соответственно.

Хорват Мариан Чилич опустился на одну позицию, с шестого на седьмое место, а француз Гаэль Монфис поднялся с седьмого на шестое место.

Лучший из россиян Андрей Кузнецов потерял два пункта и занимает 48-е место.

Теги: теннис, Светлана Кузнецова, Андрей Кузнецов
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