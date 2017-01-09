Нейросеть Google выиграла все 60 партий в го против ведущих игроков мира

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Нейросеть Google выиграла 60 из 60 партий в го за семь дней у ведущих стратегов мира, причем сначала чемпионы даже не поняли, что играют с компьютером.

Как пишет The Wall Street Journal, Google использовал специально созданного сетевого персонажа по имени "Мастер", который делал на первый взгляд бессмысленные ходы, в итоге приводившие к его неизбежной победе.

Скорость реакции "Мастера" и странности его стратегии довольно быстро навели игроков в го на мысль, что против них выступает искусственный интеллект (ИИ). Однако сохранялся вопрос о том, кем он был разработан.

На прошлой неделе секрет был раскрыт: "Мастер" - обновленная версия программы AlphaGo, которая была разработана принадлежащей Google компанией DeepMind.

В марте прошлого года AlphaGo обыграла чемпиона мира по игре в го корейца Ли Седоля, победив в четырех из пяти партий в Сеуле.

Го - это стратегическая настольная игра, похожая на шахматы, но с большим количеством вариантов ходов. Она играется на доске размером 19 на 19 клеток. Игра го появилась в Китае несколько тысяч лет назад, оттуда пришла в Японию и Корею. Долгое время она считалась одним из самых сложных испытаний для искусственного интеллекта. Как объясняли эксперты по искусственному интеллекту, до сих пор освоить го в совершенстве компьютеру было сложно из-за огромного количества возможных комбинаций ходов в игре.