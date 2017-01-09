Начата доследственная проверка по факту отравления хоккеистов в Тюмени

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Начата доследственная проверка по факту госпитализации в больницу Тюмени игроков молодежной хоккейной команды из Новокузнецка, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по Тюменской области.

По данным ведомства, 8 января 12 игроков молодежного хоккейного клуба "Кузнецкие медведи" и несколько членов команды были госпитализированы в одну из больниц Тюмени с признаками пищевого отравления.

Ранее стало известно, что тренировка клуба "Кузнецкие медведи", которая должна была состояться утром в понедельник 9 января в Тюмени после гостевых матчей регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги против "Тюменского Легиона", отменена из-за массового отравления игроков.

В инфекционную больницу в Тюмени с подозрением на острый гастроэнтерит попали 12 игроков, администратор и массажист команды.

В настоящее время состояние у госпитализированных стабильное, наблюдается положительная динамика. Анализы всей команды находятся на исследовании.

По согласованию с прокуратурой региональное управление Роспотребнадзора проведет в Тюмени внеплановую проверку ООО "Гостиничный комплекс", где проживали спортсмены из Кузбасса.