Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА

Криштиану Роналду с наградой и президент ФИФА Джанни Инфантино

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола признала полузащитника сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года.

Игрок получил награду в ходе церемонии, которая состоялась в понедельник в Цюрихе.

В декабре 31-летний португалец в четвертый раз стал обладателем "Золотого мяча", а в июле в составе своей национальной команды он стал чемпионом Европы.

Также на премию выдвигались форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси и нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.

Лучшей футболисткой 2016 года по версии ФИФА стала американка Карли Ллойд. На награду также претендовали немка Мелани Берингер и бразильянка Марта.