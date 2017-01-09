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Спорт

Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА

В декабре португалец получил "Золотой мяч"

Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
Криштиану Роналду с наградой и президент ФИФА Джанни Инфантино
Фото: epa\vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола признала полузащитника сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года.

Игрок получил награду в ходе церемонии, которая состоялась в понедельник в Цюрихе.

В декабре 31-летний португалец в четвертый раз стал обладателем "Золотого мяча", а в июле в составе своей национальной команды он стал чемпионом Европы.

Также на премию выдвигались форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси и нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.

Лучшей футболисткой 2016 года по версии ФИФА стала американка Карли Ллойд. На награду также претендовали немка Мелани Берингер и бразильянка Марта.

Теги: футбол, Криштиану Роналду
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