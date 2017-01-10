Шарапова возобновит карьеру после дисквалификации турниром в Штутгарте

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова возобновит выступления после дисквалификации за мельдоний на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, сообщает пресс-служба соревнования во вторник.

"Поклонники тенниса могут радоваться: Мария Шарапова отметит свое возвращение в профессиональный спорт участием в юбилейном, 40-м розыгрыше Porsche Tennis Grand Prix ", - говорится в сообщении.

"Я очень рада, что мое первое выступление (после дисквалификации - ИФ) состоится на одном из моих любимых турниров", - сказала, в свою очередь, Шарапова.

Россиянка побеждала на турнире в 2012, 2013 и 2014 годах.

40-й розыгрыш Porsche Tennis Grand Prix пройдет с 22 по 30 апреля.

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с тем, что в ее организме были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако вскоре Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) официально сообщил о решении снизить его – "на девять месяцев от первоначальных двух лет, назначенных с 26 января 2016 года". Таким образом, россиянка сможет вернуться в большой теннис с апреля нынешнегогода.

Отлучение Шараповой от спорта сказалось на ее позиции в рейтинге WTA. Она опустилась на 90-е места, а затем и вовсе была исключена из рейтинга.