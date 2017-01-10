Перед гандболистами сборной РФ поставлена задача выйти в полуфинал ЧМ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Гандболисты сборной России получат денежное вознаграждение за медали чемпионата мира во Франции, заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Задача - дойти до полуфинала и, если получится, завоевать медали. За это ребятам обещано определенное материальное вознаграждение. Хотя всем понятно, что в сборной играют не за деньги", - сказал Шишкарев, слова которого приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР), в ходе встречи с командой.

Россияне на первой стадии турнира встретится со сборными Японии, Франции, Польши, Норвегии, Бразилии.

"Как правило, чем сложнее группа, тем легче играть на следующем этапе. Соперники действительно серьезные, но я считаю, что нам по силам выйти в плей-офф", - сказал Шишкарев.

Сборная России утром 11 января отправится в Нант, где будет проводить свои матчи группового этапа.

Ранее стал известен состав мужской сборной России на первенство мира. Тренерский штаб во главе с Дмитрием Торговановым и Львом Ворониным остановил свой выбор на следующих игроках:

Вратари: Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), Вадим Богданов ("Азоты", Польша);

Правые крайние: Дмитрий Ковалев ("Чеховские медведи"), Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония);

Правые полусредние: Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Сергей Шельменко ("Мотор", Украина);

Разыгрывающие: Дмитрий Житников ("Висла", Плоцк), Павел Атьман (БГК им.Мешкова, Белоруссия);

Левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Азат Валиуллин ("Лемго", Германия), Александр Деревень ("Вардар", Македония), Сергей Горбок ("ПИК Сегед", Венгрия);

Линейные: Александр Черноиванов ("Чеховские медведи"), Глеб Калараш ("Мотор", Украина), Михаил Чипурин ("Иври", Франция);

Правые крайние: Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония).

Чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января.