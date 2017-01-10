Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" вновь возглавил общий зачет "Дакара"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Сотников и его экипаж из команды "КАМАЗ-Мастер" во вторник вновь вышел на первое место в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Он на 1 минуту 46 секунд опережает партнера по команде Эдуарда Николаева, который занимает второе место.

На третью строчку опустился предыдущий лидер голландец Жерар Де Рой (Iveco).

Такая рокировка произошла по итогам восьмого этапа, в котором победителем стал голландец Мартин ван ден Бринк (Renault). Лучший результат из "КАМАЗ-Мастер" показал Николаев, занявший третье место. Четвертым на восьмом этапе стал Сотников, на 38 месте Антон Шибалов, 39 место занимает Айрат Мардеев. Жерар Де Рой стал девятым.

Сотников не в первый раз возглавил общий зачет "Дакара-2017", ранее он это сделал после четвертого этапа.

Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые. Гонка проходит со 2 по 14 января. Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.