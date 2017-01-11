Российскую велогонщицу дисквалифицировали до лета 2019 года за допинг

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Анастасия Стародубцева отстранена от соревнований до 19 июня 2019 года за нарушение антидопинговых, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"РУСАДА на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета приняло решение о дисквалификации спортсменки Стародубцевой Анастасии (вид спорта - велоспорт) за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена) на четыре года, начиная с 19 июня 2015 года", - говорится в сообщении РУСАДА.

Стародубцева в паре с Вероникой Деминой выиграла серебряные медали Кубка России 2015 года в парной гонке преследования. В спринте она выиграла еще одно серебро, а в гите - бронзу.