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Россия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Есть обновление от 18:17

На последнем отрезке гонки россиян опередила Норвегия

Россия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Российский биатлонист Антон Шипулин
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU – Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете 4х7,5 км, прошедшей в среду в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).

На счету российской команды в общей сложности два неточных выстрела. В ее составе выступили Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

На последнем отрезке гонки ее опередила Норвегия (5 промахов), ставшая победителем эстафеты. Норвежская команда, в составе которой бежали Уле-Айнар Бьорндален, Ветле Шоста Кристиансен, Хенрик Л’Абе-Лунд и Эмиль Хегле Свендсен, преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 40,7 секунды, а ее итоговое преимущество перед российской сборной составило 5,1 секунды.

Третьей стала Германия (9 промахов + 1 штрафной круг). В ее составе выступили Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шеммп. Немцы уступили победителю 23,9 секунды.

Теги: Германия, биатлон
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