Мужская сборная РФ по биатлону возглавила эстафетный зачет Кубка мира

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по биатлону поднялась со второго на первое место в зачете эстафеты розыгрыша Кубка мира-2016/17.

После эстафетной гонки в немецком Рупольдинге в среду на этапе Кубка мира, где российская команда финишировала второй, в ее активе стало 108 очков.

Таким образом, россияне опередили сборную Франции, которая завершила гонку на девятом месте. Теперь у французов 92 очка, с которыми она делит третье-четвертое места вместе с победителем эстафеты, сборной Норвегией.

Что касается второго места, то на эту позицию поднялась команда Германии – бронзовый призер эстафеты в Рупольдинге (96).