Павлюченкова вышла в финал теннисного турнира в Австралии в парном разряде

12 января 12:13

Сборная России осталась на 56-м месте рейтинга ФИФА

Самый высокий взлет зафиксирован у Суринама, самое низкое падение - у Тринидада и Тобаго Подробнее

12 января 09:38

Овечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ

Россиянин стал первым в истории своего клуба, кому покорилось это достижение Подробнее

11 января 17:51

Россия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

На последнем отрезке гонки россиян опередила Норвегия Подробнее

11 января 00:18

Антидопинговые агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех соревнований