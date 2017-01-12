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Павлюченкова вышла в финал теннисного турнира в Австралии в парном разряде

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с венгеркой Тимей Бабош обыграли словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес в полуфинале турнира WTA Apia International Sydney (Сидней) в парном разряде.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российско-венгерской пары.

В финале они встретятся с победителем пары Саня Мирза (Индия)/ Барбора Стрыцовв (Чехия) - Ваня Кинг (США) и Ярослава Шведова (Казахстан).

Общий призовой фонд соревнования составляет $710,9 тыс.

Теги: Австралия, теннис
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