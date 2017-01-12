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Сборная России осталась на 56-м месте рейтинга ФИФА

Самый высокий взлет зафиксирован у Суринама, самое низкое падение - у Тринидада и Тобаго

Сборная России осталась на 56-м месте рейтинга ФИФА
Тренировка сборной России по футболу
Фото: ТАСС, Валерий Матыцин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг.

Таким образом, ее позиции по сравнению с декабрьскими показателями не изменились.

В первой десятке рейтинга ФИФА изменений нет, лидерство сохраняет сборная Аргентины.

Вторую позицию занимает сборная Бразилии, а третью - действующий чемпион мира сборная Германии. За ней следуют Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай и Испания.

Самое стремительное падение зафиксировано у команды Тринидада и Тобаго, которая опустилась на пять мест и теперь занимает 83-ю позицию. Самый высокий взлет - у сборной Суринама, которая поднялась на 22 строчки и теперь располагается на 128-м месте.

Сборная России не участвует в отборочных матчах на чемпионат мира 2018 года как страна-хозяйка, однако в рамках подготовки к турниру играет в товарищеских матчах. 56-е место в рейтинге ФИФА - самый низкий показатель российской сборной за всю ее историю.

Теги: футбол, ФИФА
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