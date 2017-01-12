"Адмирал" уступил рижскому "Динамо" в матче КХЛ

"Амур" выиграл у минского "Динамо"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Адмирал" на своем льду во Владивостоке проиграл соперникам из рижского "Динамо".

В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Адмирала" со счетом. 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

"Адмирал" представляет Восточную конференцию КХЛ. Здесь он занимает седьмое место (67 очков). "Динамо" (Рига) - на последнем, 14-м месте, Западной конференции (45).

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" на домашнем льду с минимальным счетом переиграл минское "Динамо".

Встреча закончилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Амура".

"Амур" занимает предпоследнее, 14-е, место в турнирной таблице Восточной конференции (53 очка), а "Динамо" - 6-е в Западной конференции (77).