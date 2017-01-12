Спорт

Россия стала 13-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

От занявшей первое место сборной Германии россиянки отстали почти на 4 минуты

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сборная России по биатлону финишировала на 13-м месте в женской эстафете 4х6 км, прошедшей в четверг в Рупольдинге (Германия) в рамках очередного этапа Кубка мира.

Российская команда, в составе которой выступили Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова, допустила 11 неточных выстрелов и проехала два штрафных круга. Отставание от первого места составило 3 минуты 57,9 секунды.

Первое место заняла сборная Германии (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер), которая преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 53 секунды. На ее счету 6 промахов.

Второй финишировала Франция, с 7 промахами отставшая на 3,5 секунды. Третье место заняла Норвегия, с одним промахом уступившая немкам 4,5 секунды.

На место в первой тройке до последнего момента претендовала Украина, но она финишировала четвертой с отставанием от первого места в 8,8 секунды (6 промахов).

Теги: Германия, биатлон
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