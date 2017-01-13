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ФК "Спартак" объявил об уходе из клуба бразильца Ромуло

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" и бразильский полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает пресс-служба столичного клуба в пятницу.

"Наш клуб благодарит Ромуло за время, проведенное со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в составе "Спартака" бразильский спортсмен провел 69 матчей и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист продолжит карьеру в бразильском "Фламенго", с которым он уже провел несколько тренировок.

Теги: футбол, ФК Спартак
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