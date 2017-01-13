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Шипулин опустился на третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин ухудшил свои позиции в общем зачете Кубка мира, опустившись со второго на третье место.

После спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где он поделил 23-24-е места с партнером по сборной Антоном Бабиковым, в активе Шипулина стало 397 очков. Его опередил, поднявшись на второе место в общем зачете, немец Симон Шемпп (410 баллов).

Возглавляет общий зачет по-прежнему Мартен Фуркад (Франция), после победы в спринте у него теперь уже 670 очков.

С пятого места на восьмое опустился Максим Цветков (31-е место в спринте) – 339 очков.

Что касается спринтерского зачета Кубка мира, то и здесь лидирует Фуркад (274). Шипулин опустился с четвертого на шестое место (150), Цветков – с восьмого на девятое (126).

Теги: биатлон
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