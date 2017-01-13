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Допинг-проба российского штангиста Аккаева оказалась положительной

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Анализы штангиста Хаджимурата Аккаева, который должен был представлять Россию на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, подтвердили содержание допинга в его организме, сообщила в пятницу Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

В пробе спортсмена обнаружили туринабол, этот препарат способствует набору мышечной массы, повышает скорость и выносливость.

Аккаев так и не принял участия в Олимпиаде в 2012 году, но официальной причиной была названа травма.

Ранее допинг-пробы Аккаева с Олимпийских игр в Пекине в 2008 году также дали положительный результат. В ноябре 2016 года Международный олимпийский комитет лишил россиянина серебряной медали, выигранной им в Китае.

Теги: Тяжелая атлетика, Хаджимурат Аккаев
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