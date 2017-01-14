Экипаж Николаева выиграл "Дакар" в классе грузовиков

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2017 в зачете грузовиков.

Итоговое место в генеральной классификации он занял с общим временем 27 часов 58 минут 24 секунды. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков.

На втором месте разместился еще один представитель "КАМАЗ-Мастер" Дмитрий Сотников, чье отставание от партнера по команде составило 18 минут 58 секунд.

В первую тройку также вошел голландец Жерар де Рой с отставанием от победителя в 41 минуту 19 секунд.

Еще два экипажа "КАМАЗ-Мастер" в итоговом протоколе разместились на следующих позициях: 5 - Айрат Мардеев (+02:26:17), 19 - Антон Шибалов (+09:36:59).

Таким образом, Николаев во второй раз в своей карьере выиграл "Дакар". В 2013 году он уже становился победителем "Дакара".

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной команде "Дакара" в зачете грузовиков. Теперь она - 14-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. Далее идет группа пилотов, одержавших по 2 победы, включая камазовцев Эдуарда Николаева и Фирдауса Кабирова.

Маршрут "Дакара-2017" был проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые.

Гонка проходила со 2 по 14 января. Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.