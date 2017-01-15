Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Германии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования (10 км), прошедшей в воскресенье в немецком Рупольдинге на очередном этапе Кубка мира.

Дистанцию она преодолела за 30 минут 58 секунды, совершив 1 неточный выстрел. Накануне представительница Финляндии выиграла спринт, а потому в воскресенье стартовала первой.

Второе место заняла представительница Чехии Габриэла Коукалова, чье отставание от победительницы составило 1 минуту 0,9 секунды. На ее счету два промаха. Она стартовала второй.

Третьей стала француженка Мари Дорен-Абер (четвертый стартовый номер). С тремя промахами она уступила Мякяряйнен 1 минуту 23,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова. Стартовав 15-й, она финишировала 13-й и с 2 промахами проиграла победительнице 2 минуты 16,7 секунды.

Остальные представительницы России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 22 (34-й стартовый номер).Ирина Услугина (1 промах), 33 (37).Ульяна Кайшева (2), 34 (29).Екатерина Глазырина (3).