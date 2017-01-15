Главные новости
В миреВ Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"В миреМИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в ИерусалимМоскваСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
Спорт

Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Германии

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова - финишировала 13-й

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования (10 км), прошедшей в воскресенье в немецком Рупольдинге на очередном этапе Кубка мира.

СпортФинка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в ГерманииФинка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в ГерманииЧитать подробнее

Дистанцию она преодолела за 30 минут 58 секунды, совершив 1 неточный выстрел. Накануне представительница Финляндии выиграла спринт, а потому в воскресенье стартовала первой.

Второе место заняла представительница Чехии Габриэла Коукалова, чье отставание от победительницы составило 1 минуту 0,9 секунды. На ее счету два промаха. Она стартовала второй.

Третьей стала француженка Мари Дорен-Абер (четвертый стартовый номер). С тремя промахами она уступила Мякяряйнен 1 минуту 23,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова. Стартовав 15-й, она финишировала 13-й и с 2 промахами проиграла победительнице 2 минуты 16,7 секунды.

Остальные представительницы России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 22 (34-й стартовый номер).Ирина Услугина (1 промах), 33 (37).Ульяна Кайшева (2), 34 (29).Екатерина Глазырина (3).

Теги: биатлон, Кайса Мякяряйнен
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в ГерманииФуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Германии
Россиянин Антон Шипулин в Рупольдинге стал четвертымПодробнее
Финка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в ГерманииФинка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Лучшая из россиянок Татьяна Акимова заняла 15-е местоПодробнее
Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлонуФуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Лучшим из россиян стал Малышко, показавший шестое времяПодробнее
Россия стала 13-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлонуРоссия стала 13-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону
От занявшей первое место сборной Германии россиянки отстали почти на 4 минутыПодробнее
ВАДА и МПК отказались назвать фамилии упомянутых в докладе паралимпийцев из РФВАДА и МПК отказались назвать фамилии упомянутых в докладе паралимпийцев из РФ
Паралимпийский комитет России в связи с этим не рассматривает эти обвинения по существуПодробнее
Сборная России осталась на 56-м месте рейтинга ФИФАСборная России осталась на 56-м месте рейтинга ФИФА
Самый высокий взлет зафиксирован у Суринама, самое низкое падение - у Тринидада и ТобагоПодробнее
Овечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛОвечкин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ
Россиянин стал первым в истории своего клуба, кому покорилось это достижениеПодробнее
Россия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлонуРоссия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
На последнем отрезке гонки россиян опередила НорвегияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"В миреМИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в ИерусалимМоскваСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуВ миреЗвезда Бродвея по требованию фанатов отказалась выступать на инаугурации Трампа
Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ в Италии
Песков назвал ошибочным мнение Трампа о кибератаках России на США
В Краснодарском крае спасли одного пропавшего на реке ребенка
Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Германии
В Москве водитель попавшей в ДТП машины напал на водителя скорой помощи
В 2016 году выявили свыше 900 пытавшихся проникнуть в Россию террористов
Нетаньяху назвал бесполезной парижскую конференцию по Ближнему Востоку
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи