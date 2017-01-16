Кузнецова опустилась на 10-е место рейтинга WTA

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россиянка Светлана Кузнецова ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Теперь она занимает 10-е место, тогда как неделей ранее располагалась строчкой выше. С 10-й на девятую строчку поднялась британка Йоханна Конта.

Иных изменений в первой десятке не зафиксировано. Возглавляет рейтинг Ангелик Кербер (Германия), далее идут Серена Уильямс (США), Агнешка Радванска (Польша), Симона Халеп (Румыния), Каролина Плишкова (Чехия), Доминика Цибулкова (Словакия), Гарбин Мугуруза (Испания), Мэдисон Киз (США), Йоханна Конта и Светлана Кузнецова.