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В регионах проведения ЧМ-2018 запретят продажу оружия и спиртного в стеклянной таре

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и кубка конфедераций в 2017 году предлагается принять усиленные меры безопасности, в частности, запретить продажу гражданского, служебного и холодного оружия и боеприпасов, ввести запрет на розничную продажу и потребление алкогольной продукции в стеклянной таре.

"Ввести в субъектах РФ, в которых проводятся мероприятия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года, а также при проведении Чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года", - отмечается в проекте указа президента РФ, размещенном в понедельник на сайте для размещения информации о подготовке нормативно-правовых актов.

Проектом документа, в частности, предлагается установить, что в субъектах РФ, в которых вводятся усиленные меры безопасности, "собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года могут проводиться в местах и по маршрутам движения участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал, определяемыми соответствующими органами местного самоуправления и по согласованию с соответствующими территориальными органами МВД России и территориальными органами ФСБ России".

В эти же периоды времени в субъектах, в которых будут вводиться усиленные меры безопасности, предлагается запретить продажу гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов, специальных средств, а также взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения, ядовитых веществ.

Кроме этого рекомендовано на этих территориях ввести запрет на розничную продажу и употребление алкогольной продукции, реализуемой в стеклянной таре. Межведомственному оперативному штабу по обеспечению безопасности спортивных мероприятий предписано определить перечень контролируемых зон и утвердить описание границ запретных зон. Минтрансу - запретные зоны и зоны ограничения полетов летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суды с максимальной взлетной массой 30 кг и менее в воздушном пространстве над территорией и акваторией, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности.

На территории городов Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 года, а также городов Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи с 25 мая по 25 июля 2018 года граждане РФ, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, за исключением гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, больниц, не являющихся их местом жительства, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться с заявлением и представить необходимые документы в органы МВД для регистрации.

Проектом указа также вводится ряд ограничений на въезд в города, где будут проводиться спортивных соревнований, транспортных средств. Нацгвардии РФ в соответствии с проектом указа предписано организовать проведение внеплановых проверок юридических лиц, осуществляющих продажу оружия, боеприпасов, спецсредств, а также обеспечить изъятие и приемку на ответственное хранение до окончания спортивных соревнований оружия, боеприпасов и спецсредств.

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