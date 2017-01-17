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Куличкова и Турсунов проиграли в первом круге Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Елизавета Куличкова и Дмитрий Турсунов потерпели поражения в матчах первого круга турнира серии "Большого шлема" Australian Open.

Борьбу за выход во второй круг соревнования в женском одиночном разряде Куличкова проиграла представительнице Чехии Барборе Стрыцовой - 3:6, 2:6.

В свою очередь, Турсунов в мужском разряде был побежден Радеком Штепанеком (также из Чехии) - 6:2, 7:6 (7:1), 6:3.

Общий призовой фонд соревнования составляет $36 млн 260 тыс.

Теги: теннис, Australian Open
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