ЧМ-2018 по хоккею с мячом пройдет в Хабаровском крае

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Хабаровский край получил право принять чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года.

Решение принято на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в РФ по итогам конкурсного отбора, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что регион примет чемпионат по бенди уже в третий раз. С такой инициативой выступил губернатор края Вячеслав Шпорт.

"Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея. Предстоящий чемпионат пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события", - отметил Вячеслав Шпорт.

Глава региона также добавил, что на положительное решение комиссии во многом повлияло успешное и регулярное проведение в регионе крупных международных соревнований, наличие развитой спортивной и туристической инфраструктуры.

Губернатор также подчеркнул, что предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом в очередной раз привлечет интерес к региону на международном уровне, позволит повысить его инвестиционную и туристическую привлекательность.

Впервые чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске прошел в 1981 года, затем - в 2015 году.