ФК "Спартак продлил контракт с Боккетти

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о подписании нового соглашения с итальянским защитником команды Сальваторе Боккетти.

"Сегодня футбольный клуб "Спартак-Москва" и защитник Сальваторе Боккетти продлили трудовые отношения. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года - до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы ФК.

В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провел за "Спартак" 71 матч и забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что Боккетти, срок действия контракта которого со "Спартаком" истекал в 2017 году, может покинуть команду: по сведениями СМИ, его не устраивали финансовые условия по новому соглашению.