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Спорт

Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось

В женском одиночном разряде турнирный путь продолжают пять россиянок

Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось
Фото: Reuters

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от британца Энди Маррея в матче второго круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open-2017.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:2 в пользу британского спортсмена.

Таким образом, представителей России в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось. Ранее матч второго круга проиграл Карен Хачанов, остальные россияне - Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов – уступили еще в первом круге.

Что касается женского одиночного разряда, то после третьего игрового дня среди тех, кто продолжает здесь турнирный путь, фигурируют следующие россиянки: Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова (вышли в третий круг), Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анна Блинкова (второй).

Покинули турнир в одиночном разряде следующие представительницы отечественного тенниса: Евгения Родина, Ирина Хромачева, Елизавета Куличкова (после первого круга), Наталья Вихлянцева (после второго).

Общий призовой фонд соревнования составляет $36 млн 260 тыс.

Теги: теннис, Australian Open
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