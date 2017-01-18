Суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допинге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск легкоатлетки Кристины Угаровой о защите чести и достоинства к немецкому телеканалу ARD в связи с фильмом о допинге в российском спорте, сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

Поводом для обращения в суд стал фильм авторства журналиста Хайо Зеппельта, вышедший на телеканале ARD. Истица просила суд признать распространенные в нем сведения недостоверными, порочащими ее честь и достоинство, а также обязать ответчика удалить фильм с сайта телеканала и опубликовать на его месте решение российского суда.

В декабре 2014 года в эфир был выпущен документальный фильм немецкого телеканала ARD, в котором говорилось, что российские легкоатлеты систематически применяли допинг. В основу фильма легли показания бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова и его супруги, российской бегуньи Юлии Степановой, у которой в январе 2015 года истек срок двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Для проверки фактов, изложенных в фильме, Всемирное антидопинговое агентство создало независимую комиссию, которая 9 ноября 2015 года представила свой доклад. На основании этого документа Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях, а затем они не были допущены к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В конце ноября прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал несколько российских легкоатлеток, в том числе Кристину Угарову, и аннулировал ряд их результатов.