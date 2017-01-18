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Команда "Газпром-РусВело" получила wild card на участие в "Джиро д'Италия"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Организаторы супервеломногодневки "Джиро д'Италия" предоставили российской команде "Газпром-РусВело" wild card на участие в гонке, сообщается в пресс-релизе промоутерской компании RCS Sport, которая проводит соревнование.

Помимо проконтинентальной "Газпром-РусВело", право на участие в "Джиро д'Италия" получили еще три команды, не входящие в число команд Мирового тура - итальянские Bardiani CSF и Wilier Triestina, а также польская CCC Sprandi Polkowice.

"Джиро д'Италия" в 2017 году пройдет в 100-й раз - с 5 по 28 мая. Всего выступят 22 команды.

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года будет выступать под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".

Теги: велоспорт, Газпром-РусВело, Джиро д'Италия
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