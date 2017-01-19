Роман Широков решил все же не возобновлять карьеру

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков заявил о том, что не будет возвращаться в большой спорт в качестве игрока.

"Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с "Уралом", который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

Недавно агент Романа Широкова Арсен Минасов заявил о готовности футболиста возобновить карьеру, после чего стало известно о том, что переговоры с игроком ведет ФК "Урал" (Екатеринбург).

Широков объявил о завершении карьеры летом нынешнего года.

Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в составе которого он провел половину прошлого сезона. До этого он защищал цвета московского "Спартака", ФК "Краснодар".

Наибольших успехов добился в петербургском "Зените" - с 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

До перехода в "Зенит" играл в составе ряда подмосковных команд, а также казанского "Рубина".

В составе сборной России он завоевал бронзу-2008.

В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.