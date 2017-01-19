Магнитогорский "Металлург" выиграл у "Авангарда" матч чемпионата КХЛ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" на своем льду одержал победу над омским "Авангардом".

Результат встречи - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу "Металлурга".

Это был второй матч этих команд за два дня. Накануне в Магнитогорске же победу одержал "Авангард".

"Металлург" вновь упрочил лидерство в Восточной конференции, в его активе 110 очков. Занимающий второе место "Авангард" имеет 99 баллов.

Кроме того, в четверг параллельно с этой встречей прошли еще два матча. Их результаты:

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), "Трактор" (Челябинск) - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).