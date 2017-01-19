Главные новости
В РоссииЭксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреЗадержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничество
Спорт КХЛ-2016/17

Магнитогорский "Металлург" выиграл у "Авангарда" матч чемпионата КХЛ

"Автомобилист" уступил "Югре", а "Трактор" - команде "Куньлунь"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" на своем льду одержал победу над омским "Авангардом".

Результат встречи - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу "Металлурга".

Это был второй матч этих команд за два дня. Накануне в Магнитогорске же победу одержал "Авангард".

"Металлург" вновь упрочил лидерство в Восточной конференции, в его активе 110 очков. Занимающий второе место "Авангард" имеет 99 баллов.

Кроме того, в четверг параллельно с этой встречей прошли еще два матча. Их результаты:

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), "Трактор" (Челябинск) - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Теги: хоккей, КХЛ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Джокович проиграл во втором круге Australian OpenДжокович проиграл во втором круге Australian Open
В пяти сетах победу над ним одержал представитель Узбекистана ИстоминПодробнее
Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталосьРоссиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось
В женском одиночном разряде турнирный путь продолжают пять россиянокПодробнее
Суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допингеСуд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допинге
В конце ноября прошлого года CAS дисквалифицировал несколько российских легкоатлеток, в том числе Угарову, и аннулировал ряд их результатовПодробнее
Южный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбыЮжный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбы
Макарова и Веснина вышли во второй кругПодробнее
Малкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛМалкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛ
В этом матче "Питтсбург" и столичный клуб забросили 15 шайб на двоихПодробнее
Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"
Контракт с 29-летним футболистом, который выигрывал клубный ЧМ, а также Кубок УЕФА, вступает в силу с 25 января нынешнего годаПодробнее
Гонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в MercedesГонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в Mercedes
Масса, объявлявший о завершении карьеры, продлил контракт с WilliamsПодробнее
Неймара назвали самым дорогим футболистом мираНеймара назвали самым дорогим футболистом мира
Центр спортивных исследований, который изучил топ-5 чемпионатов, принимал во внимание результаты игроков, возраст и действующий контрактПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреЗадержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничествоВ миреВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
В Управлении делами президента подтвердили строительство нового корпуса ЦКБ
Возбуждено уголовное дело после ранения полицейских на востоке Москвы
McDonalds представил два новых "Биг-Мака"
Фотохроника 19 января
Источник заявил об эвакуации торгового центра "Мега-Химки" из-за угрозы взрыва
Обама написал прощальное письмо американцам и поблагодарил их
На востоке Москвы мужчина обстрелял полицейских во время задержания
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи