Скончался хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Известный хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров скончался 19 января на 48-м году жизни, сообщает Континентальная хоккейная лига.

В конце 2016 года стало известно о его тяжелом заболевании.

Рафаэль Кадыров вышел на лед в качестве главного арбитра в сезоне 1998/1999, а 8 сентября 2016 года провел 700-ю игру в чемпионатах страны.

Он работал на матчах КХЛ он с момента основания лиги. Кроме того, Кадыров судил два взрослых чемпионата мира, молодежное и шесть юниорских первенств планеты.